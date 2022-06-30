Статус сменного главы правительства страны перейдет к Яиру Лапиду.

Парламент Израиля одобрил законопроект о самороспуске. С 00 часов сменный премьер-министр и глава МИД Яир Лапид станет главой временного правительства на время переходного периода. Новые выборы в Кнессет (местный законодательный орган) 25-го созыва запланированы на 1 ноября.

Выборы в Кнессет 24-го созыва состоялись 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года. Парламент европейского государства в прошлом созыве также проголосовал за самороспуск. По результатам голосования, лидер победившей партии должен был сформировать коалицию для большинства. Для этого требовалось получить поддержку минимум 61 депутата из 120. Если бы ни одной из политических партий не удалось сформировать кабинет министров в установленные законом сроки, то Кнессет 24-го созыва также мог бы быть распущен.

Напомним, что в июне 2021 года лидер политической партии "Ямина" Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля. Тогда Кнессет проголосовал за вотум доверия выбранному правительству. На два года руководителем будет Беннет, после чего пост перейдет к Яиру Лапиду. За последние два года в Израиле прошли подряд четыре парламентских выбора из-за невозможности сформировать устойчивое правительство.

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Фото и видео: knesset.gov.il

