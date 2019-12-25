Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству

ДПС инициировало голосование в Скупщине.

Парламент Черногории (Скупщины) вынес вотум недоверия правительству при премьер-министре Дритане Абазовиче. В ночь на субботу 20 августа депутаты проголосовали по данному вопросу. Официальная трансляция велась на сайте законодательного органа. Голосование инициировали представители Демократической партии социалистов, которая является движением президента Мило Джукановича. Ранее эта партия находилась у власти вместе с партнерами.

За недоверие 43-му правительству Черногории проголосовали 50 депутатов, одна воздержалась. Тем самым кабмин потерял доверие, заседание завершено. результаты президиума

Основанием для голосования по вотуму недоверия черногорскому правительству послужил тот факт, что кабинет министров Абазовича за 100 дней работы не выполнил свои обязательства по приближению к членству в Евросоюз. В качестве ответа политикам премьер-министр заявил, что реальными причинами обсуждения вопроса доверия являются подписание Основополагающего договора с Сербской православной церковью (СПЦ), против которого выступал президент Мило Джуканович, а также борьба кабмина с коррупцией и криминалитетом. Глава правительства полагает, что на протяжении 30 лет Черногорией управляют организованная преступность, наркокартели и контрабандисты сигарет.

В черногорском городе Цетине мужчина убил 11 прохожих.

Фото и видео: