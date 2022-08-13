В стране объявлен трехдневных траур.

В черногорском городе Цетине мужчина убил 11 прохожих. Трагедия зафиксирована около 17 часов вечера 12 августа по московскому времени. Правоохранительные органы уточнили, что изначально 34-летний преступник расправился со своей семьей, после чего решил продолжить злодеяния на улице. В числе пострадавших от рук подозреваемого есть несовершеннолетние.

Очевидцы уточнили, что стрелявший мужчина не подпускал к раненым экипажи скорой помощи. Он также принял решение открыть огонь по служебным машинам и сотрудникам полиции. На текущий момент личность фигуранта расследования не раскрывается. Мужчину ликвидировали. Местная газета "Вечерне новости" сообщила о пяти погибших и троих пострадавших. Состояние пациентов оценивается медиками как тяжелое.

В эфире Национального телевидения Черногории RTCG со ссылкой на полицию заявили о по меньшей мере 11 погибших и шести тяжело раненых. В списке раненых есть один полицейский. Премьер -министр страны Дритан Абазович призвал граждан к единству. Власти объявят трехдневный траур.

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Фото и видео: rtcg.me