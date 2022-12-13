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Зона платной парковки в Василеостровском районе может заработать с октября
Сегодня, 13:49
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Зона платной парковки в Василеостровском районе может заработать с октября

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На данный момент проходят переговоры местной администрации с жителями.

Зона платной парковки в исторической части Василеостровского района Северной столицы может возникнуть уже в декабре. Об этом изданию "МК в Питере" сообщил глава района Михаил Соболев.

На данный момент местные власти ведут переговоры по вопросу с жителями. Подробный план проекта проработают вместе с ними, а также городским комтрансом и депутатами на рабочих группах.

Несмотря на то, что платная парковка призвана уменьшить число машин в пределах района, власти опасаются, что внутренние дворы в районе окажутся переполненными авто недобросовестных водителей.

Ранее мы сообщили о том, что треть территории Петербурга уже привели в порядок в ходе весеннего месячника благоустройства.

Фото: Piter.TV

Теги: платная парковка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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