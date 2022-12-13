Стали известны подробности гибели пассажиров авто при переезде вброд реки Назия

Появились подробности гибели двух молодых людей в реке Назия, где в ночь на воскресенье утонул автомобиль при попытке проехать на другой берег вброд. Как стало известно Piter.TV, мужчина и женщина находились в компании друзей.
Ночью наряд полиции обнаружил на месте происшествия 26-летнего петербуржца, который пояснил, что он находился на переднем пассажирском сидении с 23-летней девушкой в машине с ровесником за рулём. Компания переезжала реку по направлению Мурманского шоссе в сторону посёлка Приладожский.
В итоге самостоятельно выбраться из авто на берег смог лишь один молодой человек. Трупы его друзей направлены в морг для установления причины смерти.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что годовалая девочка выпала из окна в Ленобласти.
Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО
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