Папа Римский принял отставку главы белорусских католиков

Папа Римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Об этом сообщила служба печати Святого престола.
В соответствии с параграфом 1 канона 401 Кодекса канонического права Кодрусевич решил подать в отставку с поста архиепископа-митрополита. По данному документу он должен подавать папе Римскому прошение об отставке. Затем понтифик, оценив все обстоятельства, принимает решение о дальнейшей судьбе епископа. В воскресенье, 3 января, Кондрусевичу исполнилось 75 лет.
Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Недавно паспорт иерарха был признан недействительным. Из-за этого он не сможет вернуться домой из Польши.
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Фото: pixabay
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