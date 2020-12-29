Папа Римский принял отставку главы белорусских католиков

Главой белорусских католиков назначен монсеньор Казимир Великоселц, который был епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии.

Папа Римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

В соответствии с параграфом 1 канона 401 Кодекса канонического права Кодрусевич решил подать в отставку с поста архиепископа-митрополита. По данному документу он должен подавать папе Римскому прошение об отставке. Затем понтифик, оценив все обстоятельства, принимает решение о дальнейшей судьбе епископа. В воскресенье, 3 января, Кондрусевичу исполнилось 75 лет.

Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Недавно паспорт иерарха был признан недействительным. Из-за этого он не сможет вернуться домой из Польши.

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