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Папа Римский подтвердил намерение участвовать в климатической конференции в Глазго
Сегодня, 10:51
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Папа Римский подтвердил намерение участвовать в климатической конференции в Глазго

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Понтифик поедет в Шотландию, если ему позволит здоровье.

Папа Римский подтвердил намерение участвовать в климатической конференции в шотландском Глазго. Об этом понтифик сообщил испанским журналистам в интервью для радиостанции Cope. Гость программы подчеркнул, что намерен присутствовать на 26-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН.

Программа предусматривает, что я поеду. Все зависит от того, как я себя буду чувствовать в тот момент. На самом деле моя речь уже готовится.

Папа Римский

Напомним, что мероприятие в Шотландии состоится в ноябре 2021 года. В подготовке события принимают участие представители Группы двадцати из Италии. Журналисты из издания Glasgow Times ранее сослались на заявление официального представителя Конференции католических епископов Шотландии, в котором говорилось о планах понтифика быть на конференции. Это произойдет, если папе Римскому позволит здоровье.

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Фото: Pixabay.com

Теги: ватикан, глазго, климат, климатические изменения, оон, папа римский, шотландия
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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