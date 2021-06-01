Папа Франциск завершил "марафон" против COVID-19

Папа Франциск завершил молитвенный "марафон" против COVID-19. Мероприятие завершилось торжественной церемонией в Ватиканских садах. На протяжении месяца в акции принимали участие порядка 30 наиболее известных богородичных святилищ мира. Религиозные деятели молились за скорейшее прекращение пандемии.
Мы продолжаем просить Господа, чтобы он защитил весь мир от пандемии. И чтобы всем без исключения была скоро дана возможность получить защиту посредством вакцины.
понтифик Франциск
Напомним, что молитвенный "марафон" начался 1 мая в Соборе Святого Петра. В нем папа Франциск провел молебен перед иконой пресвятой Богородицы Скоропомощницы. Она почитается с VII века. Икона содержится в Григорианской капелле Ватиканской базилики. Ежедневно в мае в 18 часов по местному времени молитвы звучали в Святой земле, Италии, Польше, Португалии, Мексике, Украине.
Папа Римский призвал к прекращению гонки вооружений.
Видео: YouTube / kro-ncrv.nl/katholiek
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