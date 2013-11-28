Понтифик приземлился в Нур-Султане.

Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Казахстан. Специальный самолет 85-летнего понтифика приземлился на территории аэропорта в Нур-Султане. Апостольский визит связан с участием в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. на мероприятии будут участвовать порядка 100 делегаций из 50 стран мира. Иностранного гостя должен встретить президент республики Касым-Жомарт Токаев. Позже у него запланирована встреча с лидерами гражданского общества, дипломатического корпуса.

Напомним, что борт ITA Airways пролетел над Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Сербией, Черногорией, Болгарией, Турцией, Грузией и Азербайджаном. Главам данных государств Папа Римский направил приветственные телеграммы. на подлете к Казахстану самолет находился под сопровождением четырех истребителей. несмотря на боль в колене понтифик обошел весь салон и лично поприветствовал всех 70 журналистов, которые находились с ним на лайнере. Представители СМИ уточнили, что Франциск передвигался с трудом, ему приходилось опираться на трость.

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