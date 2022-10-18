Панарин быстрее всех в истории "Рейнджерс" набрал 10 очков за сезон

В матче с "Анахаймом" россиянин отметился шайбой и тремя передачами.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин установил клубный рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче против "Анахайма" команда добилась победы со счетом 6:4. Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин отметился заброшенной шайбой и тремя голевыми передачами.

Всего на счету хоккеиста 10 очков в четырех матчах нового сезона. Он стал первым игроком в истории "Рейнджерс", кому удалось набрать столько очков за наименьшее количество игр.

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Видео: YouTube / SPORSNET