Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Ванкувером"

Россиянин забросил первые шайбы в новом сезоне НХЛ.

"Вашинтон" обыграл "Ванкувер" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашинтона" Александр Овечкин стал первой звездой матча. Россиянин открыл счет в матче, забросил шестую шайбу в ворота "Ванкувера" и отдал две голевых передачи. Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился тремя результативными действиями.

Для Овечкина оба гола стали первыми в нынешнем сезоне НХЛ. Всего на счету хоккеиста пять очков в четырех играх.

Ранее мы сообщали, что два очка Капризова не помогли "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Лос-Анджелесом".

Видео: YouTube / SPORTSNET