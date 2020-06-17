Памятник шведскому королю предложили заменить статуей Греты Тунберг

Ведь сейчас "во многих странах мира демонтируют статуи "угнетателям и расистам".

Памятник шведскому королю Карлу XII предложили заменить статуей Греты Тунберг. С инициативой выступил бывший мэр города Умео Ян Бьёринге.

Он добавил, что во многих странах мира демонтируют статуи "угнетателям и расистам" — тем историческим личностям, которые не разделяли демократические взгляды. Он считает, что памятники таким людям устанавливаются для того, чтобы прививать гражданам "определённые взгляды".

Бьёринге высказался за то, чтобы парки и скверы Швеции очищали от подобных статуй. Также он допустил, чтобы там ставили памятники людям, работающим на благо человечества. Например, Грете Тунберг.

Ранее Грета Тунберг появилась в новом клипе Pearl Jam.

Видео: YouTube / Ассоциация АТП РТ