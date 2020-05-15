Грета Тунберг появилась в новом клипе Pearl Jam

Ролик снят австралийским режиссером Джошем Уэйкли.

В пятницу, 15 мая, в сети появился новый клип группы Pearl Jam на песню "Retrograde". Ролик появился на официальном YouTube-канале группы.

Известно, что клип снял австралийский режиссе Джош Уэйкли. В видеоролике совмещена живую съемку совместили с обработкой в стиле картин импрессионистов. В сюжете видеоролика история главного героя, который заходит в лавку к гадалке и та показывает ему через магический шар различные экологические катастрофы.

В конце ролика зритель узнает, что гадалка — шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Ранее мы сообщали о том, что Disney снимет сериал по книгам о Перси Джексоне.

Видео:Pearl Jam/YouTube