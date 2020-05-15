Грета Тунберг появилась в новом клипе Pearl Jam

В пятницу, 15 мая, в сети появился новый клип группы Pearl Jam на песню "Retrograde". Ролик появился на официальном YouTube-канале группы.
Известно, что клип снял австралийский режиссе Джош Уэйкли. В видеоролике совмещена живую съемку совместили с обработкой в стиле картин импрессионистов. В сюжете видеоролика история главного героя, который заходит в лавку к гадалке и та показывает ему через магический шар различные экологические катастрофы.
В конце ролика зритель узнает, что гадалка — шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Ранее мы сообщали о том, что Disney снимет сериал по книгам о Перси Джексоне.
Видео:Pearl Jam/YouTube
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