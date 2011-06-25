Памятник конфедератам в штате Луизиана рухнул с постамента из-за урагана "Лаура"

Ранее скульптуру "Защитники Юга" в городе Лейк-Чарльз решено было не сносить.

Памятник конфедератам в американском штате Луизиана рухнул с постамента из-за урагана "Лаура". Об этом сообщили местные СМИ. Они отметили, что ранее городской совет Лейк-Чарльз проголосовал за сохранение данной скульптуры, несмотря на протесты местного населения.

Речь идет о бронзовой скульптуре армии конфедератов времен Гражданской войны в США, которая проходила в период с 1861 по 1865 года. Архитектурная композиция "Защитники Юга" установлена на высоком постаменте перед зданием суда в 1915 году. В последнее время активисты требовали демонтировать объект из-за волны протестных настроений, связанных с неодобрением расизма. В результате урагана статуя деформировалась у основания. Сейчас дальнейшую судьбу памятника решают власти.

Ураган "Лаура" обрушился на побережье штата Луизиана в США.

Видео: YouTube / Inside Edition