В ЦИК прокомментировали итоги сентябрьского голосования.

Элла Памфилова заявила о росте восприятия легитимности выборов у россиян. Об этом глава Центральной избирательной комиссии рассказала на встрече с главой государства Владимиром Путиным. По словам чиновницы, об этом свидетельствуют итоги проведенных в сентябре выборов.

Знаете, главный итог прошедшей кампании – это то, что, согласно социологическим исследованиям, которые прошли уже после сентябрьских выборов, выросло восприятие их легитимности. ВЦИОМ уже проводил опросы, и 71% тех, кто принимал участие, доверяют итогам выборов Элла Памфилова, глава ЦИК России

Чиновница отметила, что 79% опрошенных остались довольны мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности на избирательных участках. Еще 84% отметили, что им понравилось трехдневное голосование, так как это делало выборы более удобными. А 77% россиян предлагают оставить такую систему и на следующих выборах.

Памфилова заявила, что выборы в Госдуму будут сложными.

Видео: YouTube / Россия 24