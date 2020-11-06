Вопрос прорабатывается ЦИК.

Элла Памфилова рассказала о проработке вопроса о дистанционном голосовании. Об этом глава Центральной избирательной комиссии сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Чиновница отметила, что ее ведомство прорабатывает данный вопрос аккуратно, так как нельзя потерять доверие избирателей.

Очень осторожно идем. Все, что мы сейчас делаем, направлено на то, чтобы все процессы, которые запущены на усиление доверия, легитимности, – они стали необратимыми Элла Памфилова, глава ЦИК России

Путин высоко оценил работу ЦИК на сентябрьских выборах.

Видео: YouTube / Россия 24