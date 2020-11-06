Глава РФ встретился с Эллой Памфиловой.

Владимир Путин высоко оценил работу ЦИК на сентябрьских выборах. Об этом глава страны сообщила на заседании с руководителем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Политик отметил, что результат голосования с точки зрения легитимности показан очень хороший.

Я знаю, что вы изучаете иностранный опыт, зарубежный, внедряете новые системы, в том числе современные технологии, цифровые. Всегда стремились к достоверности, повышаете скорость получения конечного результата, чтобы это не вызывало ни у кого сомнений, что все это на глазах Владимир Путин, президент России

Политик еще раз поблагодарил всех, кто работал в избирательных комиссиях разного уровня. Он считает, что проведенная работа была организована на высшем уровне, в соответствии с российским законодательством. При этом сотрудники работали с избирателями очень плотно и слажено.

Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства.

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