Выборы депутатов нижней палаты парламента намечены на 2021 год.

Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму будут сложными. Об этом глава Центральной избирательной комиссии рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Чиновница отметила, что следующая кампания также будет сложной.

Несмотря на то, что две такие кампании интенсивные провели, никакой передышки, уже начали готовиться к следующей кампании. Она будет очень сложная, мы это понимаем Элла Памфилова, глава ЦИК России

В ЦИК объяснили, что федеральная избирательная кампания будет представлять из себя многослойную систему. На 2021 год запланированы выборы в Государственную думу, но ожидается еще "много разного рода кампаний".