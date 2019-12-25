  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Памфилова заявила, что выборы в Госдуму будут сложными
Сегодня, 15:22
10
lesjasap

Памфилова заявила, что выборы в Госдуму будут сложными

0 0

Выборы депутатов нижней палаты парламента намечены на 2021 год.

Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму будут сложными. Об этом глава Центральной избирательной комиссии рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Чиновница отметила, что следующая кампания также будет сложной.

Несмотря на то, что две такие кампании интенсивные провели, никакой передышки, уже начали готовиться к следующей кампании. Она будет очень сложная, мы это понимаем

Элла Памфилова, глава ЦИК России

В ЦИК объяснили, что федеральная избирательная кампания будет представлять из себя многослойную систему. На 2021 год запланированы выборы в Государственную думу, но ожидается еще "много разного рода кампаний".

Теги: выборы, госдума, цик, элла памфилова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии