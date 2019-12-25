Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму будут сложными. Об этом глава Центральной избирательной комиссии рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Чиновница отметила, что следующая кампания также будет сложной.
Несмотря на то, что две такие кампании интенсивные провели, никакой передышки, уже начали готовиться к следующей кампании. Она будет очень сложная, мы это понимаем
Элла Памфилова, глава ЦИК России
В ЦИК объяснили, что федеральная избирательная кампания будет представлять из себя многослойную систему. На 2021 год запланированы выборы в Государственную думу, но ожидается еще "много разного рода кампаний".
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