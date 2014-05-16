Памфилова выступила против участия в выборах БДИПЧ ОБСЕ

Глава ЦИК рассказала о том, будут ли в стране международные наблюдатели на выборах.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будет работать на снос и дискредитацию российских выборов, так как речь идет о "зависимой организации от коалиции западных стран". Соответствующее мнение в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказала глава ЦИК РФ. Элла Памфилова считает, что Москве нет никакого смысла играть в поддавки или соблюдать "лукавый ритуал", приглашая сотрудников этой международной организации к себе.

Сейчас БДИПЧ ОБСЕ так же, как и многие международные организации, себя полностью разоблачили... Если, скажем, НАТО помогает воевать оружием, специалистами, то ОБСЕ политически помогает. То есть ей не нужны никакие объективные данные... Элла Памфилова, глава ЦИК России

По мнению главы ЦИК, сотрудники БДИПЧ ОБСЕ считают Россию своим врагом и "практически воюют" против нее. Элла Памфилова добавила, что раньше у Москвы были иллюзии относительно этой организации, но теперь "лживые фасады рухнули, и они уже не имеют никакого смысла и значения".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости