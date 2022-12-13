Посол в Анкаре: поводов для обвинения во вмешательстве России в выборы нет

Алексей Ерхов рассказал об итогах президентских выборов в Турции.

Россия не давала никаких поводов со своей стороны для обвинения во вмешательстве в турецкие президентские выборы, которые состоялись в воскресенье 28 мая. Соответствующее заявление в рамках выступления на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай" посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Должен упомянуть тот факт, что было много спекуляций на тему пресловутого российского вмешательства так называемого, в турецкие выборы. Хотя, это хочу подчеркнуть особо, мы для этого не давали абсолютно никаких поводов. Алексей Ерхов, посол России в Турции

Наблюдатели от ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"