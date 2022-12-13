Наблюдатели от ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными

Фарах Карими рассказала о недочетах по вопросу голосования в стране.

Наблюдатели от ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) в совместном заявлении отказались охарактеризовать президентские выборы в Турции как "честные и свободные". Напомним, что лидером голосования от народа стал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Политик получил более 52% поддержки от населения. Его оппоненту Кемалю Кылычдароглу досталось около 48% голосов. Фарах Карими уточнила, что для Анкары важно учесть замечания, касающиеся предвзятости освещения выборов в СМИ, а также недостаток доступа к масс-медия со стороны оппозиции.

В сложной ситуации, в которой мы находимся в Турции, – но с высокой явкой и пониманием того, что у людей был выбор между настоящими политическими альтернативами, слишком недальновидно было бы сказать, были ли они честными или нет, были они свободными или нет. Фарах Карими, руководитель делегации от парламентской ассамблеи ОБСЕ

В качестве примера Фарах Карими привела футбольную игру, в которой у одной команды есть ботинки, а у другой - нет. Аналитик подчеркнула, что второй раунд голосования в Турции прошел в условиях, "которые не всегда соответствовали условиям проведения демократических выборов". Однако голосование было оценено положительно на подавляющем большинстве наблюдаемых избирательных участков.

Эрдоган в третий раз победил на выборах президента Турции.

Фото и видео: YouTube / Firstpost