Эрдоган в третий раз победил на выборах президента Турции

За действующего президента проголосовали 52,14% избирателей.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз победил на выборах главы государства. Об этом сообщил глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер на пресс-конференции.

По его словам, отрыв Эрдогана от его конкурента, лидера оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, превышает 2 млн голосов. За действующего президента проголосовали 52,14% избирателей. Кылычдароглу получил 47,86% голосов. Йенер отметил, что эти данные стали известны на момент обработки 99,43% бюллетеней. Окончательные результаты выборов огласят 1 июня.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с августа 2014 года.

Ранее мы сообщали, что Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов.

Видео: YouTube / CNN TURK