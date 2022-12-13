Палата представителей США с 11-го раза не смогла выбрать спикера

Впервые за последние 100 лет выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром.

Члены Палаты представителей Конгресса США не смогли выбрать спикера. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN.

В ноябре Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти так и не смог набрать 218 голосов. Именно такое количество необходимо для того, чтобы занять пост спикера, являющегося третьим по значимости в государственной иерархии США.

В четверг состоялся седьмой тур голосования. Маккарти набрал 201 голос. Столько же у него было и в восьмом. Республиканцы не захотели поддержать его кандидатуру. В качестве альтернативы они предложили Байрона Дональдса от штата Флорида. За него в седьмом туре проголосовали 18 конгрессменов, в восьмом – 17. Демократ Хаким Джеффрис получил в обеих турах по 212 голосов. За него были все представители Демократической партии в нижней палате Конгресса нынешнего созыва.

Впервые за последние 100 лет выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. Последний раз такая ситуация сложилась в 1923 году. Тогда пришлось проводить девять туров голосования.

Ранее Piter.TV писал, что обе партии в Конгрессе США поддерживают Украину.

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