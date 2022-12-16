Блинкен: обе партии в Конгрессе поддерживают Украину

В Госдепе США рассказали о том, что демократы и республиканцы едины в усилиях по оказанию давления на РФ.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что обе партии в Конгрессе поддерживают Украину. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства США сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне, выступая по завершению саммита "США-Африка". Чиновник объявил позицию Республиканской и Демократической партии страны. В связи с стремлением поддерживать киевский режим, власти США продолжат оказывать давление на Москву.

То, что я слышал там, указывало на продолжающуюся решительную двухпартийную поддержку усилий... чтобы помочь Украине защитить себя, продолжать оказывать давление на Россию, чтобы положить конец этой агрессии. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава Госдепа США рассказал о том, что на прошлой неделе встречался на рабочем мероприятии с сенаторами США, а утром 15 декабря общался по вопросу с сотрудниками администрации, посещал Конгресс для контактов с членами Палаты Представителей.

Блинкен: страны Африки выражали обеспокоенность военной операцией РФ на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State