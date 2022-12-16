Блинкен: страны Африки выражали обеспокоенность военной операцией РФ на Украине

В Госдепе США рассказали о позиции Африки по СВО России на Украине.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что страны Африки выражали обеспокоенность военной операцией РФ на Украине во время проведения в Вашингтоне саммита "США-Африка". Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделал в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами. Чиновник пояснил, что эти государства континента отметили, что европейский региональный кризис касается не только киевского режима, но также и общей системы международных отношений.

Они глубоко убеждены в том, что дело касается не просто происходящего с украинцами, на Украине. Ситуация затрагивает принципы, которые были установлены после двух мировых войн и эпохи колониализма. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США пояснили, что для мира важно сохранять принципы территориальной целостности, суверенитета стран. Блинкен оценил вмешательство ЧВК "Вагнер" в африканские конфликты.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State