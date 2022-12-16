Блинкен: деятельность ЧВК "Вагнер" в Африке мешает миротворцам ООН

В Госдепе США оценили работу ЧВК на континенте.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен утверждает, что деятельность частной военной компании "Вагнер" в Африке мешает миротворцам ООН. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства США сделал в ходе пресс-коныеренции в Вашингтоне, выступая после саммита "США-Африка". Таким образом чиновник ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, как он оценивает деятельность российской ЧВК на данном континенте. Спикер пояснил, что на полях саммита эта вооруженная группировка не раз упоминалась в разговорах делегатов. Ранее Госдеп США расследовал деятельность ЧВК в Центральноафриканской Республике.

Была задокументирована эксплуатация ресурсов, которой занимается "Вагнер". Мы видели, как вмешивается в миротворческие операции ООН, подвергая опасности опасности сотрудников ООН. Это длинный перечень плохих поступков. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен: процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет вскоре завершен.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

