Силы нацсопротивления Панджшера опровергли информацию о захвате шести аванпостов

По словам собеседника агентства, талибы понесли «огромные потери» и отступают.

Силы национального сопротивления в провинции Панджшер опровергли информацию о захвате шести аванпостов в регионе радикальным движением "Талибан"*.Об этом пишет ТАСС со ссылкой на близкий к ополченцам источник.

Талибы действительно пытались прорваться в Панджшер. Операция началась еще вчера вечером. Однако, им это не удалось. По словам собеседника агентства, талибы понесли "огромные потери" и отступают. Ни один аванпост не был захвачен. Уничтожено более 300 боевиков, десятки были ранены и взяты в плен.

Представитель сил сопртивления Фахим Дашти рассказал, что за последние 40 часов талибы попытались несколько раз напасть на Панджшер, но были разгромлены.

Напомним, что несколько часов назад агентство Pajhwok сообщило, что боевики заняли шесть аванпостов в неподконтрольной движению афганской провинции Панджшер.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что эра попыток перестроить другие страны завершилась.

Фото: pixabay

"Талибан", талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ