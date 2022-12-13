Синоптик рассказал о причине падения уровня воды в Неве

Причиной стало не возвращение Ладожского льда, а северо-восточный и восточный ветер.

Утром пятницы, 14 апреля, температура в Северной столице продолжила понижаться. О причинах такого явления сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Специалист подчеркнул, что понижение температуры в городе произошло вовсе не из-за перемещения ладожского льда по Неве, а из-за пришедшего в город северо-восточного и восточного ветра. Колесов отметил, что подобная ситуация в Петербурге происходит достаточно часто. Только за XXI век в Северной столице насчитано 7 значительных похолоданий с понижением температуры на 8-10 градусов.



Также синоптик сообщил, что холодный ветер стал причиной опущения уровня воды в Неве примерно на 60 см. В Кронштадте и вовсе зафиксировано падение на 70 см при норме в +30 см. Колесов заверил, что ситуация изменится с утиханием ветра.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 14 апреля воздух прогреется до +8 градусов.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге