В Петербурге 14 апреля воздух прогреется до +8 градусов

Сквозь облака будет проглядывать солнце, однако хорошо прогреть холодные воздушные массы оно не сможет.

В пятницу Петербург останется под влиянием периферии антициклона. В регионе сохранится облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Сквозь облака будет проглядывать солнце, однако хорошо прогреть холодные воздушные массы оно не сможет.

Температура воздуха в Петербурге +6…+8 градусов, по Ленобласти +4…+9 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу без осадков, ночью заморозки, днем около +10 градусов.

Фото: Piter.tv