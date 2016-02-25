Пациент НИИ им. Джанелидзе заключен под стражу после смертельной драки

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Фрунзенский районный суд Петербурга заключил под стражу до 14 января 2024 года пациента ГБУ СПб НИИ им. Джанелидзе после смертельной драки. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 17 ноября.

11 ноября в ходе конфликта, который произошел в двухместной палате нейрохирургического отделения, обвиняемый ударил своего 60-летнего оппонента не менее пяти раз в область туловища. Травмы потерпевшего оказались несовместимыми с жизнью.

Фигуранта задержали 14 ноября. Он и защита возражали, ссылаясь на плохое самочувствие обвиняемого. Кроме того, адвокат пояснил, что фигурант недавно перенес операцию и нуждается в дополнительном обследовании в туберкулезной больнице, и просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красногвардейском районе за нападение на школьников задержаны двое мужчин.

Фото: Piter.TV