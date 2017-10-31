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ПРАВО НА ГРЯДУЩЕЕ : интернациональная выставка в МИСП

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Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков представляет масштабный международный проект «Право на грядущее», организуемый к 100-летию Октябрьской революции 1917 года. Более 60-ти современных художников из России, Италии и Греции, среди которых классики искусства ХХ века, известные мастера и молодые представители арт-сцены, продемонстрируют собственный взгляд на образ современного и будущего устройства мира, на историю преобразований и революций.

 Коллективная выставка к 100-летию Революции в Музее искусства Санкт-Петербурга

АРТЛИКБЕЗ № 79
арт-гид: Вячеслав Корнев
арт-оператор: Андрей Кузькин
Петроград, 31 октября 2017
 
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Теги: арт ликбез , киноликбез , питер , революция
Категории: Арт-репортажи

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