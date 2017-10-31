ПРАВО НА ГРЯДУЩЕЕ : интернациональная выставка в МИСП

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Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков представляет масштабный международный проект «Право на грядущее», организуемый к 100-летию Октябрьской революции 1917 года. Более 60-ти современных художников из России, Италии и Греции, среди которых классики искусства ХХ века, известные мастера и молодые представители арт-сцены, продемонстрируют собственный взгляд на образ современного и будущего устройства мира, на историю преобразований и революций.