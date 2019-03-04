ПЕРЕВАЛ: выставка-размышление в ДК Громов

Загадочная смерть на перевале Дятлова и творческий кризис в жизни художника - что объединяет эти вещи? Ответ: масштаб и обратимость смерти. А еще - выставка в культовом ДК Громов.

ПЕРЕВАЛ: выставка-размышление о смерти в двух частях в ДК Громов АРТЛИКБЕЗ № 196 арт-гиды: Вадим Климов и Вячеслав Корнев съемка: Данил Антропов, Игорь Борисов, Андрей Кузькин музыка : Alan Parsons - "Return to Tunguska" Санкт-Петербург, 3 марта 2019 #артликбез #спб #киноликбез #артгид #петербург #перевалдятлова #искусство #дкгромов #весна #art #painting #питер