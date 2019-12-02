В своих опросах компания всегда опирается на данные, полученные напрямую от брендов.

Озвучена предполагаемая стоимость Sony PlayStation 5. Об этом стало известно из опроса компании "Nielsen".

Специалисты подчеркнули, что поинтересовались у бренда о "случайной цене продукта". Прозвучали номиналы в 349 и 259 британских фунтов. Стоимость будет зависеть от оптического привода. По текущему курсу покупка обойдется в 436 и 323 долларов, соответственно. Представитель бренда добавил, что авторы опросов часто занижают реальную стоимость Sony PlayStation 5 примерно на 20%.

В Nielsen добавили, что снижать стоимость продукта больше нет смысла. Компания пошла на такой шаг из-за кризиса. Снижение покупательской способности может отразиться на количестве проданных консолей.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Москве пустует около 11% помещений для магазинов и ресторанов.

Видео: Youtube/PlayStation