Более 540 оздоровительных лагерей заработают в Ленобласти летом

Продаж путёвок в учреждения уже стартовали.

Летом 2023 года в Ленобласти откроются более 540 детских оздоровительных лагерей. Продажи путёвок на летнюю смену уже запущены. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Лагеря будет иметь несколько направленностей – в частности, спортивную, естественнонаучную, художественную, техническую и патриотическую.

Также в администрации напомнили, что работающие родители могут оформить компенсацию в 70% стоимости путёвки для своих детей. Полностью компенсировать затраты гарантируют приёмным родителям, опекунам, попечителям и участникам СВО. Интресующие вопросы относительно путёвок можно задать сотрудникам Комитета по образованию Ленобласти по номеру телефона 8-800-500-70-90.

Ранее мы сообщили о том, что интерактивная карта субботников заработала в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти