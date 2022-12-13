Интерактивная карта субботников заработала в Ленобласти

Отмечать места мероприятий по очистке территорий могут как представители власти, так и инициативные жители региона.

Комитет по ЖКХ Ленинградской области представил интерактивную карту субботников с отметками всех актуальных мероприятий по очистке территорий. Их могут оставлять как сотрудники областной администрации и МО, так и инициативные местные жители. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Карта была создана по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с целью информировать граждан о проводимых мероприятиях. Кроме того, с помощью внесённых данных можно заранее учесть наименования и количество нужного инвентаря (грабли, перчатки, кисточки).

Присоединиться к субботникам возможно в период с 10 апреля по 8 мая. За это время в порядок приведут свыше 2 тыс. парков, мемориалов, воинских захоронений и прочих общественных пространств.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Правительство Ленинградской области