Интерактивная карта субботников заработала в Ленобласти

Комитет по ЖКХ Ленинградской области представил интерактивную карту субботников с отметками всех актуальных мероприятий по очистке территорий. Их могут оставлять как сотрудники областной администрации и МО, так и инициативные местные жители. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Карта была создана по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с целью информировать граждан о проводимых мероприятиях. Кроме того, с помощью внесённых данных можно заранее учесть наименования и количество нужного инвентаря (грабли, перчатки, кисточки).
Присоединиться к субботникам возможно в период с 10 апреля по 8 мая. За это время в порядок приведут свыше 2 тыс. парков, мемориалов, воинских захоронений и прочих общественных пространств.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Правительство Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все