Вице-премьер РФ рассказал США о причинах энергетического кризиса в Европе.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук обсудил с американской стороной газовый кризис в Европе. Об этом специалист рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Он оценил результаты встречи, которая состоялась на прошлой неделе у чиновника в Госдепартаменте США, а также Совете национальной безопасности. Эксперт рассказал западным коллегам о причинах, которые, по мнению Москвы, привели Европу к энергетическому кризису.

Об этом мы говорили и с заместителем государственного секретаря США Уэнди Шерман, и с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. И я доводил до американской стороны нашу позицию относительно наших оценок причин. Алексей Оверчук, вице-премьер РФ

Эксперт подчеркнул, что сейчас Вашингтон призывает Москву наращивать поставки природного газа в ЕС. США заявили о том, что в сферу их интересов входит обеспечение стабильной обстановки в Европе. По мнению американцев, если РФ продолжит продавать газ в регион, то даст четкий сигнал о том, что не планирует использовать голубое топливо в качестве оружия. Оверчук заметил, что страна никогда не использовала газ в качестве оружия.

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Фото и видео: YouTube / Соловьев Live