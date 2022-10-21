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Оверчук: 10 часть антидемпинговых пошлин пойдет на проекты по промкооперации

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Вице-премьер РФ рассказал о развитии в зоне ЕАЭС высоких технологий.

Десятая часть антидемпинговых пошлин ЕАЭС (Евразийского экономического союза) пойдет на проекты по промкооперации. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами по завершению межправительственного заседания стран-участниц сделал российский вице-премьер Алексей Оверчук. Эксперт отметил необходимость финансирования проектом по промышленной кооперации в хоне ЕАЭС.

Договорились, что источником финансирования станут наши антидемпинговые пошлины. Примерно 10% этих пошлин будут уходить фактически на субсидирование процентной ставки.

Алексей Оверчук, вице-премьер РФ

Эксперт пояснил, что стороны нашли понимает в вопросе того, что при любом кооперационном проекте будут участвовать минимум три государства ЕАЭС. Это гарантирует сторонам, что даже самые малые экономические системы получат доступ к высоким технологиям и смогут их развивать.

Оверчук: товары на электронных площадках ЕАЭС будут облагаться НДС в стране потребления.

Фото и видео: Правительство России

Теги: алексей оверчук, антидемпинговая пошлина, высокие технологии, еаэс, промышленность, технологии, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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