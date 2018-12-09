Овечкин вышел на 47-е место в НХЛ по числу набранных очков

В активе капитана столичного клуба 1205 очков.

Минувшей ночью клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" проиграл клубу "Тампа-Бэй" со счетом 5:4. В составе столичной команды результативной передачей отметился капитан Александр Овечкин.

Таким образом, россиянин записал себе в актив 550 результативную передачу в самой сильной хоккейной лиги мира и вышел на 27 место в списке лучших хоккеистов за всю историю НХЛ. В активе капитана столичного клуба 655 забитых шайб.

В данный момент "Вашингтон" занимает третье место в чемпионате. До завершения сезона командам осталось сыграть 8 матчей, после чего 16 лучших команд лиги поборются в плей-офф ка Кубок Стэнли.

Ранее на Piter.TV: Каррера может начать работать в "Зените"

Фото: Getty Images