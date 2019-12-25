Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону

Эксперты просят Париж реагировать на проявление агрессии меньшинствами.

Отставные полицейские поддержали военных в письме президенту Эмманюэлю Макрону. Более 90 сотрудников полиции разместили открытое обращение к руководству страны. В тексте документа говорится о необходимости предотвращения ухудшения ситуации по вопросу национальной безопасности, так как в отдельных районах государства законы больше не действуют. Документ опубликован 11 мая на портале mesopinions.com. Его поддержали около 30 тысяч человек.

Просим вас сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации в сфере безопасности на территории Франции. Агрессивные меньшинства оспаривают власть государства. послание отставных полицейских Франции

Документ подписан 93 фамилиями. В их числе - младшие офицеры, высшие чины. Самым старшим является главный контролер Ален Дешам. Эксперты напомнили, что полицейские и жандармы - являются залогом сохранения мира и свобод граждан. Они призвали к моральному, юридическому и материальному перевооружению представителей закона и обеспечении охраны для самих правоохранителей и их семей.

Forbes: пилоты ВКС России следили за секретной операцией сил НАТО в Черном море.

Фото: Pixabay.com