Открывший стрельбу на Народной улице скончался в больнице

Кроме того, по факту произошедшего следственные органы СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Мужчина, который стрелял из окна квартиры дома по Народной улице в Петербурге в правоохранителей 25 мая, скончался в больнице. Об этом пишет "Фонтанка".

Несколько часов переговоров не дали результата, после чего бойцы спецназа Росгвардии взяли квартиру штурмом. В ходе задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В соответствии с законодательством сотрудники СОБР применили табельное оружие и специальные средства. Мужчину нейтрализовали, среди правоохранителей пострадавших нет. После госпитализации врачи констатировали его смерть.

Ахмед Дудаев, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, заявил, что 59-летний Лечи Алханов неоднократно проходил лечение "в различных медучреждениях для психически нездоровых людей". Также, по словам депутата Государственной Думы РФ Александра Хинштейна, стрелок является рецидивистом. Он был судим по различным статьям УК РФ и УК РСФСР.

Кроме того, по факту произошедшего следственные органы СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Ранее мы рассказывали о том, что на парковке у станции метро "Пионерская" произошла стрельба.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти