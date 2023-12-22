Полицейские и росгвардейцы гонятся за стрелком с Народной улицы

Личность мужчины удалось установить.

Правоохранители пытаются задержать мужчину, который устроил стрельбу в квартире на Народной улице. Пока злоумышленника задержать не удалось, погоня продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, злоумышленник устроил стрельбу сегодня, 25 мая. Личность мужчины удалось установить.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность и местонахождение мужчины. По прибытию полиции на место проживания стрелка по адресу: Народная улица, дом 5, злоумышленник увидев стражей порядка произвел выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

На данный момент стражи порядка и росгвардейцы делают все возможное, чтобы задержать стрелка.

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Фото: Piter.tv