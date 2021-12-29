Открыто новое свойство воды

Оказалось, что температурный порог «левитации» значительно выше, чем у воды.

Ученые из Политехнического университета Виргинии в США открыли новое свойство воды. Выяснилось, что температурный порог "левитации" значительно выше, чем у воды. Он составляет 550 градусов по Цельсию. Статья была опубликована в журнале Physical Review Fluids, сообщается на сайте InScience.

Ученые подчеркивают, что вода может быть в трех состояниях: жидкость, лед и газ. При определенной температуре и условиях происходит переход в данные категории.

В ходе исследования выяснилось, что если вода встречается с горячей поверхностью, она нагревается до 100 градусов, а сверху сохраняется нулевая температура. Предварительно, данные выводы могут стать базой для разработки охлаждающих аппаратов. В таком случае вместо воды можно использовать лед.

Ранее мы сообщали, что ученые открыли пресноводных насекомых, которые способны разрушать скалы.

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