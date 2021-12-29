Ученые открыли пресноводных насекомых, которые способны разрушать скалы

Новый вид получил название подёнка-камнеед (Languidipes lithophagus).

Ученые из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени Лаврова и Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) обнаружили новый вид поденок в Мьянме. Пресноводные насекомые могут разрушат силикатные породы. Об этом сообщают "Известия".

Найден новый вид пресноводных насекомых был в скале, внутри ученые обнаружили множество личинок поденок. По словам исследователей, это первый в мире вид насекомых, которые способны вызывать биоэрозию горных пород.

Новый вид подёнок получил название подёнка-камнеед (Languidipes lithophagus). По словам специалистов, эти насекомые обладают массивной челюстью. Это помогает им разрушать скалы.

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