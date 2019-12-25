Также в стране высокая смертность от COVID-19.

Отказ Швеции от карантина привёл к падению ВВП. Об этом пишут аналитики Bloomberg.

Отмечается, что отказ страны от карантина превзошёл все ожидания. Во втором квартале 2020 года ВВП Швеции упал на 7%. Это станет новым антирекордом среди стран Северной Европы.

Однако экономисты подчёркивают, что снижение ВВП могло бы ухудшиться на две трети, если бы шведские власти ввели ограничительные меры для сдерживания коронавируса. Падение ВВП Швеции оказалось менее существенным, чем в большинстве европейских странах и США. В Штатах, например, внутренний валовый продукт упал на 32,9% - это худшее падение ВВП за всю историю государства.

При этом специалисты отмечают и негативные стороны в шведской стратегии: высокая смертность от COVID-19, а также сложности в восстановлении экономики до прежнего уровня, так как другие страны раньше преодолели пик пандемии и стали выходить из карантина.

Ранее мы писали, что власти Швеции неудачно отказались от карантина ради экономики.