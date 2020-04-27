А на пляжах сократят количество шезлонгов.

Отели Турции откажутся от "шведского стола" после пандемии коронавируса. По словам главы национального министерства туризма и культуры страны Мехмета Эрсоя, первые отели начнут открываться в конце мая. Они получат так называемые сертификаты здоровья и шведского стола в них не будет.

Также министр рассказал, что работающие отели смогут задействовать только половину от своего номерного фонда. При этом вместо шведского стола гостям предложат комплексное меню или обслуживание по каратам.

Чтобы обеспечить социальную дистанцию, в отелях Турции сократят количество столов. Такие санитарные нормы в скором времени распространят на все заведения общепита в стране, как только они начнут работать.

Чтобы обеспечить социальную дистанцию, на пляжах сократят количество шезлонгов. Прорабатывается вопрос создания семейных зон на территории пляжа, которая закреплена за отелем. Предполагается, что участок с шезлонгом у пляжа и бассейна закрепят за конкретной семьёй постояльцев.

Ранее россияне заявили о готовности провести отпуск "хоть где".

Видео: YouTube / NTV