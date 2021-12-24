Отельеры смогли заполнить гостиницы на майские праздники в Петербурге

Эксперты поведали, за счет чего удалось это обеспечить.

Майские праздники в Петербурге сопровождаются повышенной заполняемостью отелей в городе. Об этом стало известно из материала ТАСС, который был посвящен реакции отрасли на уход из России крупнейшего мирового гостиничного агрегатора Booking.

Выстраивание разных каналов продаж после ухода агрегатора помогло обеспечить загрузку сетям отелей в Северной столице. Это отметила сооснователь управляющей компании и гостиничного оператора Sokroma Дарья Ковалевская. Кроме того, Петербург оказался в лидерах по загрузке российских отелей на майские праздники в 2022 году.

Загрузка оказалась на уровне 2021 года и даже на 10-15% выше, отмечает председатель правления межрегиональной общественной организации "Союз отельеров" Роман Сабиржанов.

До этого петербургский ЗакС утвердил налоговые льготы для туристической отрасли города. Гостиницы, отели, санатории и курорты освободят от налога на имущество.

Фото: Piter.tv