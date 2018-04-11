Отец забрал дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге

Девочка с братом уехали домой к отцу.

Отец забрал девочку и ее брата, которых мать-петербурженка пыталась "сделать ангелами". Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена Светланы Агапитовой. Ранее глава Следственного комитета поручил расследовать данный инцидент. На данный момент женщина помещена в психиатрическую больницу.

Стоит отметить, что жертвами едва не стала девочка 2018-го года рождения и ее 12-летний сын.С момента происшествия дети находились в социальном отделении ДГБ№5. Напомним, что утром 14 декабря местная жительница попыталась выбросить одного из своих детей в окно на Караваевской улице. Она была уверена, что ребенок выживет и спокойно встанет с асфальта. Однако оперативникам удалось проникнуть в квартиру и вовремя забрать детей из рук матери. В результате полиция возбудила уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее семья не состояла на учете. Мать с отцом развелись, поэтому дети жили только с родительницей. Узнав о произошедшем, он сразу заявил о готовности забрать сына и дочь. Он навещал их в больнице, а после они вместе поехали домой.

Ранее Piter.tv писал о том, что СК завёл дело на петербурженку, которая пыталась выбросить из окна ребёнка.

Фото: Piter.tv

