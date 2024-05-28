На Караваевской задержали 49-летнего жителя Ленобласти за неуплату алиментов

Он находился в федеральном розыске.

Петербургскими полицейскими задержан житель Ленинградской области, разыскиваемый за неуплату алиментов. Об этом рассказала пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 25 февраля оперативники у дома 24 по Караваевской улице задержали ранее судимого, находящегося в федеральном розыске 49-летнего жителя деревни Большой Двор Бокситогорского района Ленобласти, обвиняемого в неуплате алиментов.

Задержанный доставлен в отдел полиции. Сообщено инициатору розыска.

В Петербурге в 2024 году было взыскано более 150 млн рублей с должников через ограничение водительских прав.

Фото: Piter.tv