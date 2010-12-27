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Отец Анастасии Ещенко рассказал о её отношениях с Соколовым
Сегодня, 11:20
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arteliseev

Отец Анастасии Ещенко рассказал о её отношениях с Соколовым

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Он признался, что она любила своего убийцу.

После  похорон Анастасии Ещенко, ее отец - Олег Ещенко - рассказал, как покойная относилась к своему убийце. Интервью с ним опубликовал "Пятый канал".

По словам отца погибшей - она очень хорошо относилась к Соколову. Несмотря на неодобрение со стороны родителей, они всегда желали ей личного счастья. Также Олег Ещенко заявил, что она по настоящему любила его.

Родители не заметили серьезных изменений в поведении Анастасии накануне трагедии. Единственное что они отметили - она стала реже звонить, а сами разговоры были короче. 

Олег Ещенко также поблагодарил всех неравнодушных к трагедии, а также сотрудников следственного комитета и МВД в Петербурге.

Ранее мы сообщали, что СК проверит дело, совершенное Соколовым еще в 2018 году

Фото: against_tartuffe / VK

Теги: соколов, трагедия
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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