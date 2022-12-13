Отец Джоковича позировал со зрителями, демонстрировавшими флаг России

На Australian Open произошел скандал с российской символикой.

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича позировал со зрителями, которые демонстрировали российский национальный флаг на площадке Открытого чемпионата Австралии, проводимого в городе Мельбурне. Ранее в социальных сетях распространились ролики с кадрами фанатов, которые развернули на стадионе после матча Джоковича и россиянином Андреем Рублевым флаг РФ с изображением главы государства Владимbром Путиным. Уточним, что на YouTube-канале атамана австралийского казачества Семена Бойкова показано, что после победы звездного сына в матче 1/4 финала Australian Open отец бывшей первой ракетки мира стоит рядом с мужчиной, одетым в футболку с буквой Z, триколором и портретом президента России. После этого сам Срджан Джокович говорит: "Да здравствуют русские".

Фанаты Джоковича развернули у "Арены Рода Лэйвера" флаг с изображением Владимира Путина. В этот день местные правоохранительные органы допросили четырех человек, которые показали государственные символы РФ и Донецкой народной республики.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт